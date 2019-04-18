Сотрудникам завода «РУМО» выплатили долги по зарплате на 110 млн рублей

Нижний Новгород, , 18:28 — REGNUM Нижегородское ОАО «РУМО» (крупный российский производитель судовых насосов, двигателей и прочего оборудования) в период с 2014 по 2019 год накопило многомиллионную задолженность по зарплате. В моменте сумма долга в отношении более 1 тыс. сотрудников превышала 110 млн рублей. По состоянию на начало апреля текущего года, учитывая выплаты с апреля 2014 года по декабрь 2017 года, долг по зарплате составил 14 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Нижегородской области.

Прокуратура объявила пять предостережений, возбудила 32 административных производства, предъявила в суд 4 529 заявлений о взыскании задолженности, для погашения которой арестованы и реализовано имущество предприятия.

Кроме того, в отношении руководителей и собственников предприятия возбуждены уголовные дела по фактам невыплаты зарплаты, неисполнения судебных решений о взыскании зарплаты, мошенничества, которые расследованы. Виновные лица привлечены к ответственности.

В надзорном ведомтсве уточнили, что предприятие практически не ведет деятельность с 2015 года, большинство сотрудников уволены.

«Причиной образования долга по зарплате явилось отсутствие заказов, конкуренция со стороны иностранных компаний, а также серьезные злоупотребления руководителей и акционеров предприятия», — пояснили в прокуратуре.

В настоящее время задолженность по зарплате в отношении сотрудников предприятия погашена в полном объеме.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, ОАО «РУМО» ведёт свою историю с предприятия, созданного в Риге в 1874 году, а в 1915 году оно было эвакуировано в Нижний Новгород. В годы Великой Отечественной войны на мощностях завода выпускали оборонную продукцию, в настоящее время это крупнейший в стране производитель судовых двигателей, насосов и другого оборудования.

В конце 2017 года в открытых источниках упоминалось намерение ООО «Кингисеппский машиностроительный завод» из Ленинградской области выкупить производственные мощности и конструкторскую документацию нижегородского предприятия.

В июле 2016 года в отношении ОАО было введено наблюдение как первый этап процедуры банкротства, инициатором которой стало само предприятие. Долги перед кредиторами составляли почти 3 млрд рублей.

Основными акционерами на конец декабря 2016 года были Ирина Чадаева — почти 26% и Виктор Егоров — свыше 19,4%.

Позднее Ирина Чадаева лишилась своей доли акций ОАО.

В отношении ОАО продолжается процедура наблюдения, а число кредиторов, заявляющих требования, растёт. В их число попытался попасть и Юрий Чадаев — бывший председатель совета директоров ОАО, который после всех корректировок своих требований предъявил претензии на сумму свыше 1,189 млрд рублей.

В период с 11 февраля 2005 года по 25 декабря 2015 года Чадаев был акционером общества с долей 20,99%, но «в дальнейшем подарил акции дочери».

Чадаев по иску АО «НК Банк» был признан банкротом как физлицо ещё в феврале 2018 года. В 2016 году его также признали виновным в мошенничестве и приговорили к трём годам колонии общего режима и штрафу в 150 тыс. рублей за неисполнение решения суда. Следствие посчитало, что он причинил предприятию ущерб на крупную сумму, а также «искусственно создавал задолженности предприятия перед ним самим как перед физлицом, чтобы затем получать объекты завода в личную собственность по заниженной стоимости». Ущерб оценили тогда в сумму более 71 млн рублей.