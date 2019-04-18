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Рост ВВП России в I квартале 2019 года замедлился до 0,8%

Экономика

В марте рост ВВП составил 0,6%

Рост ВВП России в I квартале 2019 года замедлился до 0,8%
Иллюстрация: Investprofit.info
ВВП России

Москва, 18 апреля 2019, 18:19 — REGNUM  Рост ВВП России в первом квартале 2019 года замедлился до 0,8% в годовом выражении с 2,7% в последнем квартале 2018 года. Такие данные приводятся в опубликованном 18 апреля новом ежемесячном докладе Минэкономразвития.

Вместе с тем отмечается, что показатель роста в первом квартале «оказался несколько выше ожиданий».

По оценке МЭР, основной положительный вклад в темп роста ВВП в январе-марте внесли промышленное производство (рост на 0,6%) и транспортно-логистический комплекс (рост на 0,2%).

Наибольший вклад в замедление темпов роста ВВП на фоне повышения базовой ставки НДС и ускорения инфляции внесло сокращение торгового товарооборота в реальном выражении, отмечают в ведомстве.

В марте рост ВВП страны, по оценке Минэкономразвития, составил 0,6% в годовом выражении после роста на 1,4% в феврале, на 0,6 % — в январе.

В целом за 2019 года, согласно прогнозам министерства, рост российской экономики замедлятся до 1,3%. Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП России в 2019 году на 1,6%.

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Макроэкономика России
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