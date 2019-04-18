Расходы на контролёров перекроют экономию: эксперт о реестре малоимущих

Махачкала, , 18:33 — REGNUM Создание «реестра малообеспеченных семей» — это попытка сократить расходы бюджета за счёт тех, кто формально получает маленькие доходы, но при этом имеет дополнительные средства от неформальной занятости или дивиденды от владения собственностью.

Однако проблема в том, что для выявления таковых через отслеживание расходов семей потребуется столько контролёров и усилий, что они перекроют возможную экономию. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал дагестанский политолог Эдуард Уразаев.

Напомним, накануне, 17 апреля, отчитываясь перед Госдумой о работе правительства в 2018 году, премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что «бедность — она разная, её причины у каждого свои», и с каждым конкретным случаем нужно разбираться отдельно. По его мнению, при оценке ситуации необходимо «смотреть ещё и на расходы, а не только на доходы» семей. Лишь в таком случае, считает премьер, поддержка будет адресной. В связи с этим создаётся реестр, в котором будет полная информация о тех, кому нужна помощь государства.

«Создание реестра — это старая рациональная идея, но она трудно реализуемая. Многие из-за бюрократической волокиты не хотят заниматься оформлением документов на получение социальной поддержки государства. Возможно, Медведев рассчитывает на тотальную цифровизацию экономики и социальной сферы, которая сталкивается с проблемой права человека на неприкосновенность частной жизни, а также бюрократизацией всей жизни общества», — отметил эксперт.

Он также остановился на вопросе создания Стратегии пространственного развития до 2025 года, провозглашенной Медведевым. По мнению Уразаева, надежда на то, что стратегия «создаст такие условия, чтобы каждый регион нашел свою нишу в экономике страны», может не оправдаться.

«В стратегии много благих намерений, о которых власти говорят давно. Но практика показывает, что бюджетная и налоговая политика, централизация управления и другие внешние и внутренние факторы сдерживают развитие экономики по всей стране. И планы решить проблему неравенства регионов путём простого перераспределения ресурсов и концентрации их «на внутренних точках роста» имеет небольшие перспективы», — считает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля премьер-министр России Дмитрий Медведев отчитался в Госдуме о результатах работы правительства за 2018 год. В своём выступлении он рассказал о планах по реализации национальных проектов, коснулся вопросов демографии, поддержки семей с детьми, повышения качества образования и здравоохранения, рассказал о борьбе с бедностью и влиянии санкций и т. д.