Число безработных в России в марте сократилось на 7,6%

Москва, , 17:43 — REGNUM Численность безработных в России в марте сократилась на 7,6% в годовом выражении и составила 3,5 млн человек. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Уровень безработицы в стране в марте составил 4,7% от экономически активного населения против 4,9% месяцем ранее.

«По предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, 3,5 млн человек в возрасте 15 лет и старше, или 4,7% рабочей силы классифицировались как безработные в соответствии с методологией Международной организации труда», — говорится в сообщении.

Согласно данным Росстата, в государственных учреждениях службы занятости в марте в качестве безработных были зарегистрированы около 800 тысяч человек, из них 700 тысяч человек получали пособия по безработице.

Численность экономически активного населения в минувшем месяце составила 75 млн человек, или 51% от общей численности населения России.