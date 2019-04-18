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Moody’s: старение Италии замедляет ее экономику

Экономика

Средний возраст жителей страны – 46 лет

Moody’s: старение Италии замедляет ее экономику
Matteo Paciotti
Итальянцы

Рим, 18 апреля 2019, 17:39 — REGNUM  Италия занимает третье место в рейтинге самых «старых» стран мира, и это негативно влияет на ее экономику, отметили в своем докладе эксперты рейтингового агентства Moody’s, передает Mediaset в четверг, 18 апреля.

Средний возраст жителей Италии — 46 лет. Проблема заключается не только в том, что в стране остается все меньше граждан трудоспособного возраста и это усложняет ситуацию для социального обеспечения, но и в том, что сами граждане старшего возраста обладают все меньшей покупательной способностью, отметили эксперты.

В таком контексте решение правительства Италии о снижении пенсионного возраста увеличит давление на государственные финансы, считают также в Moody’s.

В конце 2018 года правительство Италии в соответствие с предвыборными обещаниями одной из партий-победительниц — «Лиги» Маттео Сальвини — утвердило решение о снижении пенсионного возраста: теперь на пенсию граждане могут выходить не с 67 лет, а с 62, но только при наличии 38 лет трудового стажа.

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Экономика Италии
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