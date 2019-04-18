Четверг, 18 Апреля 2019 года
17:45:49 МСК

«А вас я попрошу остаться» — гостям из Пакистана покажут потенциал Крыма

Экономика

Глава РК предложил иностранным гостям экскурсии по лучшим предприятиям полуострова

«А вас я попрошу остаться» — гостям из Пакистана покажут потенциал Крыма
Марина Каширская © ИА REGNUM
Республика Крым

Ялта, Крым, 18 апреля 2019, 17:34 — REGNUM  Власти Крыма готовы принять делегацию из Пакистана и ознакомить её участников с потенциалом российской республики. Об этом 18 апреля заявил глава РК Сергей Аксёнов, выступая на пятом Ялтинском международном экономическом форуме.

«Мы встретим ваши делегации и по любым направлениям ознакомим, со всем, что у нас есть. Есть что посмотреть по Крыму. Если у вас найдётся время до отъезда, мы готовы организовать экскурсии по лучшим предприятиям, показать лучшие практики, всё, что у нас наработано», — отметил глава РК.

Он также выразил готовность ещё раз встретиться с представителями Пакистана и посмотреть, в чём может оказать содействие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на пятом Ялтинском международном экономическом форуме глава Крыма заявил, что власти республики поддержат иностранный бизнес, который собирается работать на полуострове.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Крыма поддержат иностранный бизнес – глава республики

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ялтинский международный экономический форум
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить