«А вас я попрошу остаться» — гостям из Пакистана покажут потенциал Крыма

Ялта, Крым, , 17:34 — REGNUM Власти Крыма готовы принять делегацию из Пакистана и ознакомить её участников с потенциалом российской республики. Об этом 18 апреля заявил глава РК Сергей Аксёнов, выступая на пятом Ялтинском международном экономическом форуме.

«Мы встретим ваши делегации и по любым направлениям ознакомим, со всем, что у нас есть. Есть что посмотреть по Крыму. Если у вас найдётся время до отъезда, мы готовы организовать экскурсии по лучшим предприятиям, показать лучшие практики, всё, что у нас наработано», — отметил глава РК.

Он также выразил готовность ещё раз встретиться с представителями Пакистана и посмотреть, в чём может оказать содействие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на пятом Ялтинском международном экономическом форуме глава Крыма заявил, что власти республики поддержат иностранный бизнес, который собирается работать на полуострове.

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