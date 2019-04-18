Поставлена точка в споре МОЭК с собственником бизнес-центра

Москва, , 17:29 — REGNUM 15 апреля судом кассационной инстанции — Арбитражным судом Московского округа по итогам продолжительного судебного разбирательства вынесено решение об отказе в удовлетворении требований ООО «БЦ Даниловский» о взыскании с ПАО «МОЭК» неосновательного обогащения в размере 2,1 млн. рублей.

Судебный процесс продлился порядка полутора лет и прошел два круга рассмотрения от первой до кассационной инстанции

Истец в судебном порядке намеревался получить денежную компенсацию за размещенное в помещении бизнес-центра, принадлежащего истцу, оборудование центрального теплового пункта, принадлежащее ПАО «МОЭК» и обеспечивающее теплоснабжение 16 зданий, включая 10 многоквартирных домов и 2 школы.

Суды трех инстанций подтвердили правоту позиции юристов ПАО «МОЭК», настаивавших на отсутствии оснований для выплаты какой-либо денежной компенсации собственнику помещения, в котором размещено принадлежащее обществу оборудование теплового пункта, обеспечивающее теплоснабжение подключенных потребителей.

Суд установил, что помещение, в котором расположено оборудование теплового пункта, может быть использовано только с целью технологического присоединения потребителей и собственника здания к системе теплоснабжения ПАО «МОЭК». При этом помещение ЦТП в здании ООО «БЦ Даниловский» изначально было спроектировано для размещения оборудования теплового пункта, в связи с чем основания для выплаты компенсации собственнику или иному законному владельцу такого помещения за пользование помещением, в котором размещено оборудование теплового пункта, отсутствуют.

Формирование положительной судебной практики по вопросу о выплате компенсации за пользование помещением, в котором размещено оборудование теплового пункта, направлено на защиту, в том числе интересов потребителей, и позволяет не допустить возможный рост тарифов на тепловую энергию и дополнительную финансовую нагрузку на жителей города и иных потребителей.