Экономика Италии вышла из состояния технической рецессии – Центробанк

Рим, , 17:16 — REGNUM Рост ВВП Италии в первом квартале 2019 года составил 0,1%, сообщает информагентство Askanews в четверг, 18 апреля, со ссылкой на официальное сообщение Центробанка страны.

Таким образом экономика страны вышла из состояния технической рецессии, в котором находилась в течение двух последних кварталов 2018 года, когда рост не фиксировался, отметили в Центробанке.

При этом в регуляторе отметили, что в разных отраслях дело обстоит по-разному: если в сфере промышленного производства наблюдается рост, то в сферах транспортных и энергетических услуг — снижение.