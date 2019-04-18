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Экономика Италии вышла из состояния технической рецессии – Центробанк

Экономика

Рост ВВП в первом квартале 2019 года составил 0,1%

Экономика Италии вышла из состояния технической рецессии – Центробанк
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Динамика ВВП

Рим, 18 апреля 2019, 17:16 — REGNUM  Рост ВВП Италии в первом квартале 2019 года составил 0,1%, сообщает информагентство Askanews в четверг, 18 апреля, со ссылкой на официальное сообщение Центробанка страны.

Таким образом экономика страны вышла из состояния технической рецессии, в котором находилась в течение двух последних кварталов 2018 года, когда рост не фиксировался, отметили в Центробанке.

При этом в регуляторе отметили, что в разных отраслях дело обстоит по-разному: если в сфере промышленного производства наблюдается рост, то в сферах транспортных и энергетических услуг — снижение.

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Экономика Италии
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