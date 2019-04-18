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Евро опустился ниже 72 рублей впервые с мая 2018 года

Экономика

Курс евро опустился до 71,91 рубля

Евро опустился ниже 72 рублей впервые с мая 2018 года
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Рубль и евро

Москва, 18 апреля 2019, 17:07 — REGNUM  Курс евро на торгах 18 апреля опустился ниже 72 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 16:50 мск евро подешевел на 18 копеек — до 71,91 рубля. Тем временем курс доллара вырос почти на 2 копейки — до 63,86 рубля.

Напомним, что в последний раз курс евро находился ниже 72 рублей 25 мая 2018 года.

Банк России понизил официальный курс евро на пятницу, 19 апреля, на 12 копеек — до 72,24 рубля. Курс доллара повышен на 8 копеек — до 64,07 рубля.

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