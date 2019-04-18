Запрет маршруток в Ярославле приведет к резкому росту цены проезда — мнение

Ярославль, , 17:03 — REGNUM Отказ мэрии Ярославля от проезда по нерегулируемому тарифу приведет к резкому росту цен на проезд в общественном транспорте. Так считает депутат Ярославской областной думы, в прошлом заместитель директора «Яргорэлектротранса» Валерий Байло. Своим мнением депутат поделился с корреспондентом ИА REGNUM.

«Сейчас проезд в общественном транспорте стоит 23 рубля, а экономически обоснованный тариф — 28 рублей. Думаю, при пересмотре маршрутной сети мэрия приведет стоимость проезда к экономически обоснованному тарифу и проезд будет стоить 28 рублей. Это позволит мэрии сэкономить около 390 млн рублей в год, которые сейчас компенсируются перевозчикам. А затем каждый год тарифы будут расти. Кроме того, и об этом говорил мэр Владимир Волков, предприятиям-перевозчикам придется зарегистрироваться на территории Ярославля. Это принесет в бюджет 100−150 млн рублей в год. Таким образом мэрия Ярославля убьет двух зайцев — перестанет субсидировать общественный транспорт и пополнит бюджет. Но надо понимать, что заплатят за все это ярославцы, пассажиры», — считает депутат Ярославской областной думы Валерий Байло.

Депутат полагает, что ярославские владельцы маршрутных такси не смогут победить в конкурсах, которые организует мэрия Ярославля по регулируемому тарифу.

«Им сейчас говорят «участвуйте в конкурсах», но критерии конкурсов могут быть таковы, что победить в них смогут только крупные перевозчики. Кроме того, индивидуальному предпринимателю почти невозможно предоставить экономически обоснованные затраты для работы по регулируемому тарифу. Скорее всего, это просто убьет бизнес. Это неправильно — у людей семьи, кредиты. Плохо, когда бизнесмену приходится самому садится за баранку, чтобы прокормить семью», — считает депутат Валерий Байло.

Методы мэрии депутат областной думы назвал «поспешными». Как сообщало ранее ИА REGNUM, 17 апреля мэр Ярославля Владимир Волков заявил о том, что маршрутная сеть в городе будет пересмотрена. Маршрутных такси, работающих по нерегулируемому тарифу, не будет.

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