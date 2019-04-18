Центробанк РФ прогнозирует сокращение выплат по внешнему долгу

Москва, , 17:11 — REGNUM Чистые выплаты по внешнему долгу российских нефинансовых организаций во втором квартале 2019 года предположительно составят 14,2 млрд долларов США, в третьем квартале — 9 млрд долларов. Такой прогноз опубликовал Центральный банк (ЦБ) России на своём официальном сайте.

В случае, если прогноз окажется верным, во втором квартале объём выплат будет сопоставим с показателями аналогичного периода прошлого года, а в третьем квартале 2019 года показатель будет ниже на 27%, чем в этот же период 2018 года.

Прогнозные цифры Центробанк России привёл с учётом исключенных внутригрупповых платежей. При этом, по данным макроэкономической статистики, во втором и третьем кварталах 2019 года сумма платежей по внешнему долгу нефинансовых организаций, включая основной долг и проценты, составляет 14,7 и 11,4 млрд долларов соответственно.

«Заметно большие в сравнении с другими рассматриваемыми месяцами чистые выплаты в апреле связаны с плановыми погашениями публичных заимствований в виде еврооблигаций крупной нефинансовой организацией, обладающей, по нашим оценкам, достаточным запасом валютной ликвидности для исполнения долговых обязательств. В сентябре значимый объём общих предстоящих платежей сформирован преимущественно за счёт внутригруппового финансирования, сроки исполнения обязательств по которому в предыдущие периоды регулярно продлевались», — указано в сообщении регулятора.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Центробанк сообщил о росте положительного сальдо платёжного баланса России в первом квартале 2019 года на 9%.

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