На незаконном ремонте скважин в Югре бизнесмен заработал 137 млн рублей

Ханты-Мансийск, , 16:55 — REGNUM В Югре мужчина путём незаконного предпринимательства извлёк доход в сумме около 137 млн рублей. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по ХМАО.

Мужчина, в нарушение федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», с января 2016 года по сентябрь 2018 года, без специального разрешения оказывал транспортные услуги и паропропарочные работы на объектах капитального ремонта скважин, находящихся на месторождениях крупной нефтяной компании. Подозреваемый был осведомлён, что данные установки являются взрывопожароопасным и химически опасным объектом 1−3 класса.

Против 56-летнего бизнесмена возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство»). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет с выплатой крупного штрафа.