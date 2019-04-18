Международные резервы России за неделю выросли на $2,5 млрд

Москва, , 16:42 — REGNUM Объём международных резервов России по состоянию на 12 апреля составил $491,6 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

На 5 апреля международные резервы страны составляли $489,1 млрд. Таким образом за неделю показатель увеличился на $2,5 млрд, или на 0,5%.

В комментарии регулятора отмечается, что рост резервов произошёл «преимущественно в результате положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила».

Напомним, по состоянию на 1 апреля в общей структуре международных резервов России иностранная валюта составляла $387,65 млрд, специальные права заимствования — $6,73 млрд, резервная позиция в МВФ — $3,41 млрд, монетарное золото — $90,01 млрд.