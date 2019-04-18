Гройсман: «Бюджет развития Мариуполя вырос в 40 раз – до $56 млн»

Киев, , 16:35 — REGNUM

В 2019 году в результате реформы децентрализации бюджет развития города Мариуполь вырос на 50% — до $56,2 млн. по сравнению с 2018 годом. Об этом 18 апреля в эфире одного из украинских телеканалов заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который осуществляет рабочий визит в прифронтовой Мариуполь.

«Нужно отдать должное мэру Мариуполя Вадиму Бойченко. Он очень удачно использует механизмы децентрализации… У него бюджет развития за несколько лет вырос в 40 раз. В прошлом году бюджет развития Мариуполя был 1 млрд, сегодня — 1,5 млрд. грн. Это только бюджет развития — на новые дороги, на новые садики, новые школы и другую инфраструктуру… Есть мэры городов, которые имеют инструменты децентрализации, но не могут ими пользоваться», — сказал Гройсман.

Он сообщил, что государство оказывает помощь городским властям в восстановлении и развитии инфраструктуры — школ, больниц, детских садиков.

«Сегодня для Мариуполя важно восстанавливать всю инфраструктуру, потому что он играет роль большого города для Донецкой области, поскольку Донецк оккупирован. Детские больницы и больницы для взрослых, школы, ВУЗы нуждаются в особом внимании со стороны местной и государственной власти. Через Фонд регионального развития, через социально-экономические субвенции мы помогаем реализовывать проекты», — добавил Гройсман.

Премьер-министр отметил, что Франция предоставила мэрии Мариуполя дешевый кредит на 64 млн евро для модернизации системы обеспечения питьевой водой.

«Для Мариуполя огромная проблема питьевой воды, качества питьевой воды. Мэр города обратился ко мне с просьбой помочь получить дешевые и долгие средства от Республики Франция для реализации серьезной программы. 64 млн евро идет на модернизацию системы водоочистки и водопоставки города Мариуполь. Мы дали государственные гарантии под эти средства. Сегодня процесс фактически запущен», — рассказал Гройсман.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января правительства Украины и Франции подписали кредитное соглашение по выделению 64 млн евро на реализацию проекта по обновлению системы водоснабжения Мариуполя.

Цель соглашения — обеспечить качественной водой почти 500 тыс. жителей, минимизировать потери воды. Кредит французы выдают Украине на 30 лет с 10-летним льготным периодом, по ставке 0,08% годовых. Отмечается, что эта сумма покроет 65% стоимости проекта, остальные средства для его реализации пойдут из других источников.

Проект предусматривает строительство в Мариуполе новых фильтровальных станций, водозаборов, обновление устаревших сетей.