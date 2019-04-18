Реальные доходы граждан России в I квартале 2019 года сократились на 2,3%

Москва, , 16:24 — REGNUM Реальные располагаемые денежные доходы граждан России (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) в I квартале 2019 сократились на 2,3% в годовом выражении. Такие данные приводятся в новом докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».

При этом реальная заработная плата в марте, по данным Росстата, выросла на 4,2% по сравнению с февралём, а в годовом выражении не изменилась.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в марте составила 45 000 рублей, увеличившись за месяц на 4,5%, а в годовом выражении — на 5,2%.

Денежные доходы в среднем на душу населения в I квартале выросли на 3,2% в годовом выражении и составили 29 920 рублей.