Москва, , 16:06 — REGNUM Сегодня, 18 апреля, рубль может подешеветь против доллара и евро как следствие спекулятивных распродаж. Безоткатное укрепление рубля с начала апреля составило 2,9% до уровня 63,60 по доллару, и 2,3% по евро к отметке 71,78 рублей. Такая оптимистичная динамика с тестированием годовых максимумов в моменте, когда вводятся новые санкции, а весь мир находится в состоянии неопределенности относительно перспектив развития экономики как развитых, так и развивающихся стран — повод для спекулятивных отскоков цены в моменты достижения технически важных уровней, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Эксперт Плюс» Мария Сальникова.

«Кроме того, стоит учитывать, что нефть начала откатываться вниз от уровня $72 за баррель Brent в результате перекупленности и тех же технических факторов — продолжительного роста цены без отката вниз. Несмотря на то, что данные Минэнерго США указали на небольшое сокращение запасов сырой нефти и нефтепродуктов, а спрос в Китае сохраняется стабильным цена несколько корректируется и до начала следующей недели может не возобновить рост», — полагает эксперт.

Рубль имеет шансы на дополнительное укрепление под влиянием такого фактора, как налоговый период в стране, однако вряд ли это сценарий для реализации на текущую неделю. Потому распродажи рубля для спекулянтов будут временной возможностью заработать, затем еще увидим всплеск покупок рубля к отметкам 63 по доллару и в диапазон 71,5 по евро.

«Статистические показатели, которые запланированы к релизу на 18 апреля, среди которых данные по рынку труда — фактор волатильности валютного рынка, потому продажи рубля могут достичь уровней 64 по доллару и 72,30 по евро», — предположила Сальникова.

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