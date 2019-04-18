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Роскосмос и «Газпром нефть» разработают оборудование в интересах ТЭК России

Экономика

Ведущие предприятия космической промышленности примут участие в решении технологических вызовов в области нефтедобычи

Москва, 18 апреля 2019, 16:02 — REGNUM  План мероприятий по наиболее перспективным проектам российского топливно-энергетического комплекса подписали генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин и председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков. Об этом 18 апреля сообщает пресс-служба космической корпорации.

Подписанный документ, пояснили в пресс-службе «Роскосмоса» обеспечит возможность участия ведущих предприятий космической промышленности в решении технологических вызовов. Функции координатора взаимодействия организаций «Роскосмоса» с «Газпром нефтью» возьмет на себя Объединённая ракетно-космическая корпорация.

«Наши предприятия наладили производство оборудования для добычи нефти, а заработанные средства идут на развитие и модернизацию производства ракетно-космической техники», — прокомментировал подписание плана Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter.

Отмечается также, что у двух компаний имеется опыт сотрудничества: ряд предприятий «Роскосмоса» участвует в закупочных процедурах по поставке своей продукции компаниям группы «Газпром нефть». Кроме того, в компании сообщили о реализации масштабной программы импортозамещения, что является серьезным стимулом для отечественной промышленности производить качественное и высокотехнологичное оборудование в интересах ТЭК России.

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Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
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