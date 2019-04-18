Путину доложат о массовых проблемах в сфере ЖКХ Дагестана

Махачкала, , 16:13 — REGNUM Дагестан показал полную неоперативность по решению вопросов, связанных со сносом ветхого жилья. В республике необходимо дополнить список домов, признанных аварийными, максимально увеличив их количество. Об этом в рамках рабочего визита в регион заявил председатель комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ, член межведомственной рабочей группы по ЖКХ при правительстве России Игорь Шпектор.

Как сообщили ИА REGNUM 18 апреля в пресс-службе минстроя Дагестана, федеральный чиновник в составе комиссии из пяти человек посетил республику для мониторинга ситуации в сфере ЖКХ. В течение двух дней специалисты знакомились с состоянием дорог, системы водоснабжения, оценили работы по капремонту многоквартирных домой и благоустройству городских территорий.

«Оказывается, у вас только семь аварийных домов. Я объяснял президенту, что 12,2 млн квадратных метров аварийного жилья — это заниженные данные по всей стране. Поэтому я обращаюсь к вам ввести коррективы, чтобы начать вторую операцию по дополнению количества домов, которые нужно внести в список аварийных. Надо максимально увеличить количество аварийных домов», — заявил Игорь Шпектор в ходе совещания в Общественной палате Дагестана.

Чиновник также обратил внимание, что в многоэтажных домах Дагестана на сегодняшний день изношены 650 лифтов. Он назвал эту цифру огромной. Ужасным эксперт также назвал содержание общего имущества, лестничных площадок, подвалов и чердаков. Он также затронул вопрос балконов в многоквартирных домах, которые незаконно перерастают в полноценные пристройки.

Игорь Шпектор также отметил, что Дагестан находится в числе отстающих регионов по сбору взносов за капремонт. Местный Фонд капитального ремонта, считает эксперт, не в состоянии справиться с данной проблемой без помощи со стороны республиканского правительства.

По итогам совещания член Общественной палаты РФ пообещал посодействовать в решении вопросов о передаче нескольких дорог из региональной в федеральную собственность и о завершении строительства очистных сооружений. Федеральный чиновник также заявил, что будет требовать собираемости необходимых взносов по капремонту и не допускать в дальнейшем пристроек в многоквартирных домах. По итогам визита Игорь Шпектор направит письмо в аппарат президента России для решения выявленных комиссией проблем.

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Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года Дагестан посетил десант Фонда содействия реформированию ЖКХ. Целью визита специалистов было оказание помощи в завершении программы переселения граждан из ветхого жилья. В ноябре того же года вице-спикер Госдумы Пётр Толстой назвал Дагестан в числе пяти регионов-лидеров по объему ветхого и аварийного жилья.

В конце марта 2019 года в мэрии Махачкалы сообщили, что до 2025 года из ветхого жилья будут переселены порядка 185 жителей города. В программу вошли семь домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, о которых говорил Игорь Шпектор. Общая площадь предоставляемых людям новых квартир должна составить более 3,4 тыс. кв. м.