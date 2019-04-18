В производство сплавов в Казахстане планируют инвестировать $2 млрд

Астана, , 16:23 — REGNUM Объем инвестиций в новые производства комплексных сплавов в Казахстане в 2019—2020 годах составит $2 млрд. Об этом заявил генеральный директор национального центра по комплексной переработке минерального сырья Абдурасул Жарменов, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, в Карагандинский завод комплексных сплавов планируется инвестировать $262 млн. Соответствующее соглашение подписано с банком развития Казахстана и акиматом (администрацией) области.

В министерстве индустрии и инфраструктурного развития республики добавили, что на основе технических разработок центра по комплексной переработке сырья построены десятки заводов с объемом инвестиций в $3,5 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Роман Скляр заявил, что в республике планируют запустить два новых металлургических завода.

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