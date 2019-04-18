SK Hynix увеличил производственные мощности в Китае

Уси, Китай, , 16:23 — REGNUM Южнокорейская компания по производству полупроводников SK Hynix увеличила производственные мощности китайского завода. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, компания расширила существующую производственную линию по производству компьютерной памяти DRAM на заводе, расположенном в городе Уси, провинция Цзянсу.

Известно, что компания планировала расширить производственную линию с 2016 года из-за нехватки производственных площадей.

На церемонии завершения строительства присутствовало 500 человек, в том числе генеральный директор SK Hynix, представитель администрации города Уси, генеральный консул Южной Кореи в Шанхае.

Известно, что производственная линия представляет собой одноэтажный завод общей площадью 58 тыс. кв. метров. По предварительным данным, на строительство было израсходовано 950 млрд вон (~$835,88 млн).