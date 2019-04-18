В Ярославле снизили квартирную плату

Ярославль, , 15:52 — REGNUM Мэрия Ярославля внесла изменение в постановление № 1494, определяющее размер платы за содержание и ремонт жилья. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как это ни странно звучит, но размер квартирной платы уменьшился на 84 копейки с квадратного метра площади жилья. Но радоваться ярославцам не стоит.

Из квартирной платы исключена статья «расходы по сбору и приему платежей за ЖКУ (услуги почты, банка)», которая составляла 1 рубль 10 копеек. Одновременно 26 копеек добавилось в статье «Плата за управление», в которую теперь включены включая «расходы по сбору и приему платежей с населения (услуги банка, почты) за жилищные услуги».

Это связано с переходом на прямые договоры поставщиков коммунальных услуг, таких как отопление и водоснабжение. Ранее комиссия за прием всех платежей была рассчитана в тарифе за содержание и ремонт жилья. Управляющие компании получали эти деньги и компенсировали банковскую комиссию поставщикам коммунальных ресурсов.

Теперь комиссия по коммунальным услугам исключена из платы за содержание и ремонт и будет взиматься банками при оплате отопления, горячей и, возможно, холодной воды. То есть в целом платить жители города меньше не будут.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, конфликтная ситуация из-за сбора комиссии возникла осенью прошлого года. Ряд управляющих компаний отказались компенсировать ТГК-2 банковскую комиссию при оплате услуг горячего водоснабжения и отопления. На что представители компании заявили, что в этом случае плата должна быть исключена из тарифа за содержание и ремонт. Что в итоге и произошло.

Читайте ранее в этом сюжете: Банковскую комиссию за услуги ТГК-2 в Ярославле взимать не будут