Вопрос с «серыми» зарплатами: Медведев ответа не дал

Москва, , 15:34 — REGNUM При реализации основных направлений государственной поддержки предпринимателей в России необходимо уделять повышенное внимание снижению бюрократизации, влекущей значительные издержки для бизнес-сообщества, в том числе связанные с коррупционной составляющей. Дмитрий Медведев верно отметил, что улучшение бизнес-климата напрямую зависит от снижения количества проверок и бюрократической нагрузки на предпринимателей. Бизнесу важно понимать «правила игры», которые должны быть максимально прозрачными, что позволит обеспечить его долгосрочное развитие, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры Государственного и муниципального управления РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Соколов.

«В России для снижения волокиты и повышения открытости процедур взаимодействия с предпринимателями реализуется принцип «одного окна», который обеспечивают специальные институты поддержки (например, региональные инвестиционные агентства или корпорации развития), которые созданы в достаточном количестве. Вместе с тем мониторинг их показателей и оценка эффективности их деятельности не получили системного методического и информационного обеспечения, что снижает результативность работы институтов», — полагает эксперт.

Одной из мер, предлагаемых правительством для поддержки бизнесменов, служит защита их инвестиций путем стабилизации налоговой нагрузки. Для этого предлагается не увеличивать налоговую нагрузку в течение шести лет на фоне корректировок налоговой системы в целом. Однако в СМИ появилась информация, что финансовым блоком правительства уже обсуждается идея, заключающаяся в замене платежей для предприятий за сбросы неочищенных стоков в водные объекты на экологический налог, что вносит некоторую неопределенность в деятельность предпринимателей.

«Также декларируемая Медведевым необходимость изменения ставки НДС еще не показала объективных положительных результатов для национальной экономики и ведения предпринимательской деятельности. Данная норма введена в практику налогообложения, и потребуется несколько лет, чтобы оценить ее реальные, а не прогнозные последствия», — считает Соколов.

Закрепление на постоянной основе тарифа страховых взносов на уровне 30%, специальный налоговый режим для самозанятых в четырех пилотных регионах, продление на год амнистии капиталов, долгосрочные инвестиционные контракты в приоритетных отраслях, формирование специальных административных районов (Калининградская область и Приморский край), способных функционировать по правилам международных финансовых центров, — все это серьезные шаги по улучшению инвестиционного климата в стране.

«При этом правительство, вероятнее всего, столкнется с трудностями нормативного регулирования, необходимостью формирования набора институтов для реализации и оценки эффективности предлагаемых мероприятий, а также необходимостью разработки методичного (включая информационное) обеспечения интеграции проводимых изменений в реальную практику ведения предпринимательской деятельности.

Также открытой остается проблема теневого сектора и «серых» зарплат (порядка 12 трлн рублей), коррупции и проблем контрактной системы, которая пока не обеспечивает прозрачный и равный доступ для участников закупок, несмотря на регулярную модернизацию и повышение прозрачности», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая 17 апреля 2019 года с отчётом в Госдуме РФ заявил, что правительство России борется и продолжит бороться с «серыми» зарплатами и зарплатами в «конвертах» всеми возможными способами.

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