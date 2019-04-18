Замгенпрокурора не согласен с судами по делу «Чувашавтотранса»?

Чебоксары, , 15:28 — REGNUM Ситуация на государственном унитарном предприятии «Чувашавтотранс», которое в прошлом году ушло с рынка пассажирских перевозок и было признано банкротом, была обсуждена на встрече заместителя генерального прокурора России Сергея Зайцева с главой Чувашии Михаилом Игнатьевым. В ходе обсуждения был поднят вопрос выплаты заработной платы и приоритетности её перед другими обязательными платежами. Ранее суды двух инстанций отказались удовлетворить заявление об изменении очередности выплаты платежей в пользу зарплаты. Зайцев высказал мнение, что «приоритетом должны быть всё-таки интересы трудящихся», сообщается на официальном портале органов власти.

Встреча прошла в Чебоксарах сегодня, 18 апреля. В релизе отмечается, что «за круглым столом» с участием прокурора Чувашии и Василия Пословского были обсуждены вопросы задолженности по заработной плате в регионе. По официальным данным, более половины от общей задолженности приходится на ГУП «Чувашавтотранс». Общую сумму долгов по зарплате власти не называют. Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, в марте в Чувашии суммарная задолженность по зарплате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности выросла в 56 раз и достигла на 1 апреля 28 млн рублей. Больше долги только в Башкирии (48,3 млн рублей) и Кировской области (37,4 млн рублей). На данные три региона в Поволжье приходится 59% от общей суммы задолженности, которая составила 192,6 млн рублей.

Говоря о «Чувашавтотрансе», глава республики Михаил Игнатьев сообщил, что «сегодня в суде решается вопрос об установлении первоочередности выплаты заработной платы работникам предприятия перед другими обязательными выплатами». Общая сумма налогов и страховых взносов, подлежащих уплате в бюджет, составляет около 60 млн рублей. По данным властей, на эти средства можно погасить половину суммы задолженности по зарплате перед работниками предприятия.

«Вообще такую практику надо установить. Как бы ни хотелось сперва взыскать налоги, поскольку это и бюджет, и развитие региона, но приоритетом должны быть всё-таки интересы трудящихся. Мы такую практику в других регионах апробировали, и суд пошел нам навстречу. Потому что эти деньги уже заработаны, и люди должны их получить», — цитируют в пресс-службе администрации главы Чувашии замгенпрокурора России Сергея Зайцева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурсный управляющий «Чувашавтотранс» просил обратился в суд с заявлением об изменении очередности погашения требований кредиторов. Он настаивал на приоритетности трудовых выплат перед долгами по страховым взносам и НДФЛ, ссылаясь на то, что иначе это «может повлечь за собой возникновение чрезвычайной ситуации». Арбитражный суд Чувашии отказал в удовлетворении ходатайства, ссылаясь на то, что не представлено «экстраординарных оснований». Первый Арбитражный апелляционный суд 8 февраля 2019 года оставил определение суда первой инстанции без изменений.

По данным на 10 сентября 2018 года, численность работников составляла 795 человек (на 1 января 2018 года — 868 человек).

Напомним, 2 февраля 2018 года в отношении «Чувашавтотранса» было введено наблюдение. В сентябре Арбитражный суд Чувашии вынес решение о признании предприятия банкротом и открытии конкурсного производства — соответствующее резолютивное решение составлено 20 сентября. «Чувашавтотранс» обслуживал 231 городских и пригородных маршрутов, два междугородных и 23 межобластных.

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