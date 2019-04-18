Верховный суд Японии подтвердил продление ареста Карлоса Гона

Токио, , 15:21 — REGNUM

Арест экс-главы франко-японского автомобильного концерна Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона продлится до 22 апреля, 18 апреля сообщил представитель суда

Решение отклонить апелляцию Карлоса Гона и продлить его содержание под арестом принял Верховный суд Японии, подтвердив вердикт, ранее вынесенный судебной инстанцией более низкого разряда — окружным судом Токио. Время ареста, продленное до 22 апреля, даёт возможность прокуратуре Японии подать очередной запрос на продление срока ареста или выдвинуть в адрес бывшего руководителя Renault — Nissan — Mitsubishi официальное обвинение. Это уже третья попытка выйти под залог, предпринимаемая Карлосом Гоном после того как он, освободившись 6 марта под залог $9 млн, вновь был арестован 4 апреля. Очередной арест осуществлён в связи с тем, что у японских органов следствия появились причины подозревать в склонности к новым махинациям.

инкриминируют попытку возместить за счет возглавляемой им корпорации свои личные материальные потери, понесенные в ходе операций с ценными бумагами в 2008 году. Подобные намерения прокуратура Японии усмотрела в том, что, занимая должность председателя совета директоров Nissan с 2010 года по 2018 год, Карлос Гон нарушил правила декларирования полученной им суммы 9 млрд иен (более $80 млн).

Отметим, что вместе с Гоном 19 ноября 2018 был арестован бывший член совета директоров Nissan Грег Келли. Но Келли удалось выйти под залог в конце 2018.

Как ранее сообщало ИА REGNUM , окружной суд Токио продлил арест Карлоса Гона, не уточняя причин, побудивших вынести такой вердикт.

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