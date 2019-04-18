Украинцы могут спасти Литву от вымирания

Вильнюс, , 15:00 — REGNUM В ближайшие годы Литва потеряет ещё 180 тысяч «рабочих рук», а даже самый оптимистический демографический прогноз гарантирует стране и её экономике паралич. Такие выводы звучали на конференции «Демография Литвы и решения» конфедерации промышленников Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 18 апреля.

Социолог университета Витаутаса Великого Дайнюс Генис обратил внимание собравшихся на пессимистический настрой жителей — согласно опросам общественного мнения, 56,7% жителей Литвы чувствуют себя в Литве ненужными. При этом к 2025 году население с 2,794 млн жителей сократится до 2,520 млн, а к 2030 году — до 2,4 млн человек. По самому оптимистическому сценарию — до 2,580 млн жителей. Но даже он гарантирует острый кризис на рынке труда.

Проблему уже не решит даже резкий скачок рождаемости, говорили на конференции. По словам главы конфедерации Робертаса Даргиса, частично стабилизировать ситуацию может приток иммигрантов. Но для этого в Литву нужно до 2026 года привлечь не менее 112 тыс. иммигрантов, спровоцировать реэмиграцию литовцев — не менее 52 тыс. человек, и трудоустроить не менее 32 тыс. пенсионеров.

Все эти меры лишь частично амортизируют кризис на рынке труда. При этом директор литовской службы занятости Лигита Валайтите отметила, что уже сегодня поток гастарбайтеров в Литву в три раза больше, чем в 2016 году. Если в 2016 году в Литву прибыло чуть более 18 тыс. иностранных рабочих, то в 2018 году — уже свыше 52 тыс. Большинство из них — граждане Украины.

Напомним, что правительство Литвы к 2021 году планирует ввести квоты для гастарбайтеров.

Читайте ранее в этом сюжете: Литва хочет ограничить приезд украинских гастарбайтеров