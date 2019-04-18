Авиакомпании Монголии и Южной Кореи подписали меморандум о взаимопонимании

Сеул, , 15:13 — REGNUM Южнокорейская авиакомпания-лоукостер T'way Airlines подписала меморандум о взаимопонимании с монгольской авиакомпанией Hunnu Air. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на свои источники.

Известно, что представители двух компаний подписали меморандум 18 апреля в головном офисе T'way Airlines, расположенном в районе Кансо-гу города Сеула.

Согласно подписанному документу, компании планируют осуществлять взаимную помощь в подготовке к нерегулярным рейсам, наземному обслуживанию в аэропортах и техническому обслуживанию самолетов.

Кроме того, что обе компании планируют осуществлять нерегулярные рейсы из Южной Кореи в Монголию в летний сезон (с июля по август).

Монгольская авиакомпания Hunnu Air начала осуществлять авиаперевозки с декабря 2011 года. На сегодняшний день компания выполняет восемь рейсов внутри страны и два международных рейса. Известно, что первые нерегулярные рейсы в Южную Корею, в частности на остров Чеджу начались в 2013 году.

«Соглашение с авиакомпанией Hunnu Air — первым шагом на пути к увеличению рейсов в Монголию. Мы будем продолжать увеличивать количество авиаперевозок для путешественников из Монголии, ориентируясь на демократичные тарифы и на различные услуги» , — сообщили представители компании T'way Airlines.