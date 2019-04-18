Одним махом: есть простой способ снизить число бедных в России

Москва, , 14:31 — REGNUM Наибольшее внимание прессы привлекли слова премьер-министра Дмитрия Медведева о 19 миллионах бедных в России. Хотя в данном случае премьер не открыл Америки, но приятно, что хотя бы эту проблему в руководстве страны осознают, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

К сожалению, по его мнению, никаких убедительных предложений по решению этой проблемы в выступлении Медведева не прозвучало. Вроде, проблему планируется решать за счёт развития реального сектора экономики, но не очень понятно, за счёт чего это развитие будет достигнуто.

«А тем временем у Правительства РФ есть довольно простой инструмент для того, чтобы одним махом и повысить благосостояние граждан и оживить экономику — снизить налоги и акцизы. Хотя бы НДС и акцизы на топливо, так или иначе входящие в итоге в стоимость всех товаров. И инфляция от такого шага не вырастет.

В конце концов, не очень понятно, зачем нам нужен профицит бюджета, если все дополнительные доходы направляются на пополнение резервов и лежат мёртвым грузом», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая 17 апреля 2019 года с отчётом в Госдуме РФ заявил, что в России на сегодняшний день 19 миллионов человек бедны.

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