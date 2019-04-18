Прокуратура вновь указала мэрии Барнаула на «убитые» дороги

Барнаул, , 13:40 — REGNUM История со стоявшим вместе со снегом асфальтом повторяется в Барнауле ежегодно. И с такой же регулярностью прокуратура Алтайского края выдаёт городским властям предписания об устранении нарушений законодательства при содержании автомобильных дорог. Вот и сегодня, 18 апреля, надзорный орган по итогам проведённых проверок известил, что проезжие части на 56 улицах столицы региона не соответствуют установленным требованиям, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Имеются просадки, выбоины, иные повреждения, затрудняющие движение транспортных средств с разрешенной Правилами дорожного движения скоростью», — подтверждают прокуроры.

Также они утверждают, что поскольку судебные решения о возложении обязанности привести в соответствие с требованиями автомобильные дороги длительное время не исполняются, судебными приставами — исполнителями применяются меры принудительного исполнения. А это ведёт к значительным затратам бюджетных средств.

Напомним, предупреждение по поводу «убитых дорог» власти Барнаула получают с завидной регулярностью. К примеру, в 2017 году в рамках проекта Общероссийского народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», жители Барнаула отметили 152 дорожных участка общей протяжённостью 142 км, но только 51 из них вошел в план ремонта 2017 года.

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Между тем барнаульский градоначальник Серей Дугин полагает, что ухудшающемуся состоянию дорог способствует год от года растущий автомобильный парк горожан: на одну тысячу жителей Барнаула приходится порядка 400 машин, а ежегодный прирост составляет 10−12 тысяч автомобилей.