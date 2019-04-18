Россия запретила экспорт нефти на Украину

Москва, , 13:12 — REGNUM Россия ввела комплекс мер в отношении Украины, сообщил 18 апреля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам главы правительства, кабинет министров Украины «предпринял очередной недружественный шаг в отношении нашей страны», расширив список товаров, запрещённых для импорта на украинскую территорию из РФ.

«В этих условиях мы вынуждены свои интересы защищать и принять ответные меры. Я подписал постановление правительства на эту тему», — заявил Дмитрий Медведев.

Россия запрещает ввоз на территорию страны украинской продукции машиностроения, металлообработки и лёгкой промышленности. В 2018 совокупный объём импорта с Украины этих групп товаров составил около 250 млн долларов.

Также устанавливается запрет на экспортные поставки на Украину российской нефти и нефтепродуктов. Кроме этого, определяется перечень продукции, которую с 1 июня 2019 года можно будет вывозить на Украину только на основании отдельных разрешений. В частности, это касается товаров топливно-энергетического комплекса.