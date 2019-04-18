Госдума в I чтении приняла законопроекты о третьей волне амнистии капитала

Москва, , 13:21 — REGNUM Пакет правительственных законопроектов, устанавливающих правила проведения очередной, третьей по счету амнистии капитала, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 18 апреля.

Инициативы устанавливают возможность освободить физлица от налоговой и уголовной ответственности. Ранее в РФ уже прошли два этапа программы амнистии капитала — в 2015 и 2018 года. Тогда граждане могли задекларировать счета в зарубежных банках, зарубежные имущество и бизнес, а также контролируемые иностранные компании. В обмен на это к ним не применялись нормы закона.

Если законы будут приняты, то новый этап амнистии капитала продлится до 1 марта 2020 года. Как отмечают авторы инициативы, о проведении очередной волны амнистии капитала президента РФ Владимира Путина попросили представители бизнеса.

Однако правила программы в этот раз будут другими. Теперь для получения «прощения» и непопадания под уголовную или налоговую ответственность будет необходимо перегистрировать свой бизнес в РФ, а также перевести в российскую юрисдикцию средства из зарубежных банков.

В частности, амнистия коснется только того бизнеса, который физлица перерегистрируют в специализированных административных районах РФ (САР). Речь идет о так называемых «внутренних офшорах», созданных в Калининградской области и Приморском крае, и предлагающих льготные условия налогообложения для компаний, зарегистрированных в регионе.

При это, как отмечало ранее ИА REGNUM, для того чтобы зарегистрироваться на территории САР, компания должна быть международной. Таким образом, желающие участвовать в программе амнистии капитала, должны зарегистрировать свою компанию как международную — тогда она сможет функционировать на территории САР.

Помимо этого участники налоговой амнистии получат еще одну льготу — те из них, кто не числились налоговыми резидентами РФ, теперь смогут один год не платить налог с прибыли, если перерегистрируются в РФ и станут налоговыми резидентами страны.

Первый этап амнистии проходил с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года, тогда налоговые органы собрали около 7,2 тыс. деклараций о зарубежном имуществе и активах граждан РФ. Второй этап стартовал 1 марта 2018 года и завершился 28 февраля 2019 года. В рамках второго этапа задекларировали более 10 млрд евро.

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