В Казахстане предложили создать Земельный банк

Астана, , 12:41 — REGNUM Депутат Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана Жексенбай Дуйсебаев предложил открыть в республике Земельный банк, сообщает 18 апреля издание BNews.

В парламенте Казахстана состоялся круглый стол по вопросам повышения доступности финансирования для субъектов агропромышленного комплекса. Во время своего выступления Дуйсебаев заявил, что все финансы для сельского хозяйства необходимо аккумулировать в одном месте.

Депутат подчеркнул, что Земельный банк станет не отраслевой финансовой организацией, а объединит в себе недропользование, строительство, производство и сельское хозяйство.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 января 2019 года объем кредитов, выданных банками Казахстана сельскому, лесному и рыбному хозяйству составил 489,7 млрд тенге ($1,3 млрд), что на 29,6% меньше, чем годом ранее.

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