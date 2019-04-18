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В Казахстане предложили создать Земельный банк

Экономика

В парламенте Казахстана состоялся круглый стол по вопросам повышения доступности финансирования для субъектов агропромышленного комплекса

В Казахстане предложили создать Земельный банк
Иван Шилов © ИА REGNUM
Экономика Казахстана

Астана, 18 апреля 2019, 12:41 — REGNUM  Депутат Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана Жексенбай Дуйсебаев предложил открыть в республике Земельный банк, сообщает 18 апреля издание BNews.

В парламенте Казахстана состоялся круглый стол по вопросам повышения доступности финансирования для субъектов агропромышленного комплекса. Во время своего выступления Дуйсебаев заявил, что все финансы для сельского хозяйства необходимо аккумулировать в одном месте.

Депутат подчеркнул, что Земельный банк станет не отраслевой финансовой организацией, а объединит в себе недропользование, строительство, производство и сельское хозяйство.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 января 2019 года объем кредитов, выданных банками Казахстана сельскому, лесному и рыбному хозяйству составил 489,7 млрд тенге ($1,3 млрд), что на 29,6% меньше, чем годом ранее.

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Сельское хозяйство
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