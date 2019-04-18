Экспорт южнокорейского города Пусан сократился из-за проблем в Renault

Пусан, Южная Корея, , 12:27 — REGNUM В марте экспорт автомобилей и автозапчастей города-метрополии Пусана резко сократился из-за трудовых проблем в Renault Samsung Motors. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Корейскую ассоциацию международной торговли.

Согласно опубликованным данным, в марте 2018 года экспорт города Пусана составил $1,12 млрд, что на 17,6% меньше, чем в марте 2018 года. Торговый баланс составил $17,64 млн .

Известно, что в марте 2019 года экспорт Южной Кореи составил $47,1 млрд, что на 8,2% меньше, чем годом ранее.

Среди 17 городов и провинции страны, город Пусан по объему экспорта занял 11 место, а по темпам роста — 16 место.

Известно, что экспорт автомобилей сократился на 63%, а автомобильных запчастей — на 28,8%. Однако с другой стороны, экспорт судов увеличился на 657,2% по сравнению с годом ранее.

Экспорт в США сократился на 29,7%, в Японию — на 10,4%, во Вьетнам — на 22,6%. Однако экспорт в такую страну как Китай, напротив, увеличился на 8,1% за счет сильного экспорта пластмасс и двигателей.