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Экспорт южнокорейского города Пусан сократился из-за проблем в Renault

Экономика

Экспорт города-метрополии сократился на 17,6%

Пусан, Южная Корея, 18 апреля 2019, 12:27 — REGNUM  В марте экспорт автомобилей и автозапчастей города-метрополии Пусана резко сократился из-за трудовых проблем в Renault Samsung Motors. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Корейскую ассоциацию международной торговли.

Согласно опубликованным данным, в марте 2018 года экспорт города Пусана составил $1,12 млрд, что на 17,6% меньше, чем в марте 2018 года. Торговый баланс составил $17,64 млн .

Известно, что в марте 2019 года экспорт Южной Кореи составил $47,1 млрд, что на 8,2% меньше, чем годом ранее.

Среди 17 городов и провинции страны, город Пусан по объему экспорта занял 11 место, а по темпам роста — 16 место.

Известно, что экспорт автомобилей сократился на 63%, а автомобильных запчастей — на 28,8%. Однако с другой стороны, экспорт судов увеличился на 657,2% по сравнению с годом ранее.

Экспорт в США сократился на 29,7%, в Японию — на 10,4%, во Вьетнам — на 22,6%. Однако экспорт в такую страну как Китай, напротив, увеличился на 8,1% за счет сильного экспорта пластмасс и двигателей.

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Южная Корея: внутренняя и внешняя политика
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