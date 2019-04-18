В Танзании состоялась дискуссия о подписании торгового соглашения с ЕС

Дар-эс-Салам, Танзания, , 12:14 — REGNUM Эксперты проанализировали позицию Танзании в отношении подписания соглашения о торговом сотрудничестве с Евросоюзом (EPA). Они посоветовали стране пересмотреть свои приоритеты и рассмотреть потенциальную пользу от заключения данного соглашения, передает газета Mwananchi.

Дискуссия о EPA состоялась в понедельник 15 апреля в университете Дар-эс-Салама (UDSM). На ней обсудили вопрос о пользе подписания данного соглашения со стороны Восточноафриканского сообщества (ВАС), а также о пересмотре стратегий сотрудничества.

Данное соглашение облегчит торговлю между Африкой и Европой.

На этапе подписания соглашения возникли трудности. Кения и Руанда готовы одобрить договор, в то время как Танзания отказывается от его подписания.

«Одно из последствий ситуации, когда договор подпишут лишь некоторые страны, это опасность для африканского единства, которым так гордится континент», — заявил профессор Хельмут Аше из университета Йоханнеса-Гутенберга в Германии.

Он добавил, что преимущества договора — свободный беспошлинный рынок между Африкой и Европой. В то же время договор представляет опасность для внутренних предприятий, получающих часть доходов от пошлин.

Со своей стороны политолог из UDSM Мохабе Ньирабу подчеркнул важность дальнейшего отказа от подписания соглашения.

«Нам нужно ставить в приоритет внутреннюю политику, в первую очередь думать о наших интересах», — заявил Ньирабу.