Производители школьной формы в Казахстане пообещали сохранить прежние цены

Астана, , 12:08 — REGNUM Стоимость школьной формы в Казахстане в течение года осталась неизменной, несмотря на рост курса доллара. Об этом 18 апреля заявила председатель ассоциации предприятий лёгкой промышленности Асем Жуматаева, сообщает издание Informburo.

По её словам, в 2018 году стоимость школьной формы казахстанского производства составляла от 8 до 40 тыс. тенге ($21−106), и эта цена сохраниться на начало нового учебного года. При этом, около 93% покупателей предпочитают покупать форму иностранного производства, отметила Жуматаева.

Она добавила, что импорт формы в основном приходит из Киргизии и Китая. Глава ассоциации уточнила, что ткани для формы казахстанские производители в основном закупают в России и Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января 2019 года объем производства легкой промышленности в Казахстане составил 6,4 млрд тенге ($17 млн), что на 15,4% больше, чем в январе 2018 года.