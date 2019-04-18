В суде отказались раскрывать доходы экс-министра Абызова

Москва, , 12:04 — REGNUM В рамках дела о банкротстве АО «Группа Е4» при рассмотрении ходатайства о привлечении к субсидиарной ответственности бывших топ-менеджеров один из кредиторов потребовал от фигурантов, включая бывшего российского министра по координации деятельности «Открытого правительства» Михаила Абызова, предоставить документы о составе задекларированного дохода и источниках его происхождения за период с 2012 по настоящее время, данные о задекларированной недвижимости с указанием идентифицирующих признаков данного имущества и источниках его приобретения, данные о счетах и движении средств на них, сведения об объектах налогообложения, данные о долях в юрлицах, а также справки о налогах и штрафах. Представитель Михаила Абызова возражал против удовлетворения данного ходатайства, «поскольку отсутствует связь с настоящим делом». Суд отклонил требования кредитора, указав, что «доводы о росте доходов и взаимосвязи указанных обстоятельств с настоящим делом в настоящее время основаны исключительно на предположениях». Заседание по рассмотрению обоснованности требований о субсидиарной ответственности было отложено на 22 мая, так как потребовалось истребовать иные доказательства по делу — соглашение о намерениях, заключенное между АО «Группа Е4» и ГК «Росатом», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, инжиниринговое АО «Группа Е4» было создано в июне 2006 года в Москве и входило в состав бизнес-группы RU-COM. С июня 2015 года акционерами компании выступают четыре компании с Кипра, которым принадлежат по 25% доли уставного капитала — Bristfon Management Limited, Chinovaco Tradig Limited, Millerville Finance Limited и Wotked Services Limited. Михаил Абызов был председателем совета директоров АО «Группа Е4», но покинул его до назначения в правительство — в 2012 году, став советником президента РФ. Министерская должность была упразднена в мае 2018 года. В отношении Михаила Абызова, задержанного в конце марта 2019 году по обвинению в хищении и выводе за рубеж почти 4 млрд государственных рублей, было возбуждено уголовное дело по статьям о создании организованного преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. Абызов находится в СИЗО, где пробудет до 25 мая.

До банкротства, в 2010—2014 годы, АО «Группа Е4» входило в число крупнейших российских компаний сферы строительства объектов энергетики, занимая долю до 17% в общем объеме реализуемых в России проектов ДПМ, с портфелем заказов свыше 2,5 ГВт. Проблемы у компании начались в 2014 году, когда с ней был расторгнут ряд крупных контрактов. Дело о банкротстве было иницировано в октябре 2014 года, и число кредиторов на сегодня уже превышает 300.

С конца октября 2016 года компания является банкротом, восстановить её финансовое состояние на стадии наблюдения не удалось. На 2016 год стоимость активов АО оценивалась свыше 16 млрд рублей.

В рамках дела о банкротстве сразу два кредитора — АО «Альфа-Банк» и кипрская компания Redeliaco Holdings LTD — потребовали привлечь к субсидиарной ответственности лиц, контролирующих должника. С экс-президента Андрея Малышева, бывшего главы правления Михаила Абызова и Екатерины Сиротенко требуют взыскать солидарно более 33,63 млрд рублей.

10 апреля суд рассмотрел ходатайства обоих заявителей, но отложил слушания на 22 мая 2019 года в связи с необходимостью истребовать доказательства по ходатайству представителя Андрея Малышева, который заявил, что в конце 2012 года и в начале 2013 года между АО «Группа Е4» и ГК «Росатом» «проводились переговоры с целью осуществления партнерского проекта в ходе которого планировалось совершение сделки (ряда сделок), по завершении которой стороны должны стать партнерами в созданном предприятии SPV», куда должны были войти предприятия ГК «Росатом» и АО «Группа Е4» с дочерними обществами».

"В ходе проведения рабочих совещаний одним из условий предстоящей сделки было проведение консолидации активов и увеличение доли владения АО «Группа Е4» в дочерних обществах. Это было связано с тем, что доля владения АО «Группа Е4» в дочерних обществах должна быть выше 50%. Итогом проведения рабочих встреч и совещаний стало подписание (заключение) соглашения о намерениях между АО «Группа Е4» и ГК «Росатом», в котором были отражены соответствующие договоренности. Данный документ (соглашение о намерениях) после увольнения Малышева А.Б. был передан новому единоличному исполнительному органу и в настоящее время находится у конкурсного управляющего АО «Группа Е4», в связи с чем Малышев А.Б. не имеет возможности самостоятельно получить необходимое доказательство», — уточняется в материалах дела.

Суд поручил конкурсному управляющему представить соглашение о намерениях, заключенное между АО «Группа Е4» и ГК «Росатом», в случае его наличия либо письменные пояснения по факту его отсутствия к следующему заседанию 25 мая.

В рамках данного заседания один из кредиторов — ПАО «Т-Плюс» также пытался истребовать доказательства, в числе которых — состав задекларированного дохода указанных лиц и данные об источниках его происхождения за период с 2012 по настоящее время, задекларированное имущество с указанием идентифицирующих признаков данного имущества и источников его приобретения с 2012 по настоящее время, сведения о счетах всех троих фигурантов и движении средств на них, сведения о наличии зарегистрированных за ними объектов налогообложения (транспортных средств, объектов недвижимости) за период с 2012 по настоящее время на территории Российской Федерации и за её пределами, данные о принадлежащих ответчикам долях (паях) в уставных капиталах российских организаций.

Представители всех троих бывших топ-менеджеров компании возражали против удовлетворения данного ходатайства.

«Представитель Абызова М.А. возражал против истребования дополнительных документов, поскольку отсутствует связь с настоящим делом», — уточнялось в материалах делах, а в определении суд добавил, что «документы, которые затребованы в ходатайстве ПАО «Т-Плюс», могут содержать информацию, не относящуюся к настоящему делу, чем будут нарушены права Абызова М.А., Сиротенко Е.В., Малышева А.Б., а также поскольку доводы о росте доходов и взаимосвязи указанных обстоятельств с настоящим делом в настоящее время основаны исключительно на предположениях, суд отказывает в удовлетворении ходатайства ПАО «Т-Плюс» об истребовании доказательств».