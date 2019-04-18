Алтай избавится от акций прибыльного АО «Модест» на фоне скандала

Барнаул, , 11:42 — REGNUM Барнаульское предприятие по производству молочного детского питания — АО «Модест», — полный пакет акций которого принадлежит Алтайскому краю, стало яблоком раздора между региональным правительством и местными парламентариями. Судя по официальной информации Алтайского краевого Законодательного собрания (АКЗС), первые намереваются продать его акции, вторые выступают категорически против. Причём, судя по информации «Коммерсантъ-Сибирь», противостояние происходит на фоне коррупционного скандала: за получение взяток задержана директор «Модеста». Общая сумма инкриминируемых взяток превышает 7 млн руб.

По итогам обсуждения прогнозного плана (программы) приватизации на 2018—2020 годы председатель АКЗС Александр Романенко направил губернатору Виктору Томенко письмо, в котором сказано, что алтайский парламент считает нецелесообразным приватизацию АО «Модест».

"На сегодняшний день акционерное общество «Модест» является перспективным, финансово устойчивым и динамично развивающимся предприятием, поставляющим на рынок качественное детское питание. Предприятие ежегодно работает с чистой прибылью, производит отчисления в бюджеты всех уровней, в том числе в краевой и местный. Объем выручки за 2018 год составил 264,8 млн руб. Продукция поставляется более чем в 700 магазинов по Сибирскому федеральному округу. На предприятии работает 72 человека. Уровень среднемесячной заработной платы составляет 30 000 рублей», — сказано в письме.

Учитывая высокую социальную значимость выпускаемой продукции, а также отсутствие финансово-экономического анализа последствий приватизации акций АО «Модест», Алтайское краевое Законодательного собрание предложило не включать позицию 9.4 «100% акций в акционерном обществе «Модест», г. Барнаул, ул. Солнечная Поляна, д. 8, ИНН 2 223 967 557» в раздел II Прогнозного плана (программы) приватизации на 2018—2020 годы.

Тем не менее парламентарии признают, что окончательное решение по приватизации завода будет принимать правительство Алтайского края.

Напомним, в апреле 2014 года АО «Модест» за счёт средств краевого бюджета в рамках долгосрочной целевой программы «Здоровое питание населения Алтайского края» на 2013−2017 годы запустило новую автоматическую линию розлива и фасовки молочных продуктов. А годом ранее специалисты этого молокоперерабатывающего предприятия приступили к реализации инвестиционного проекта по модернизации и реконструкции действующего производства. Это позволило увеличить производительность до 6 тысяч бутылок в час.

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