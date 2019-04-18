Во Вьетнаме все больше проявляют интерес к корейской косметике

Ханой, , 11:28 — REGNUM Южнокорейская косметическая компания Hair Costory приняла участие в конференции по экспорту Vietnam Business Export Conference, прошедшей во Вьетнаме. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на генерального директора компании.

Известно, что данная конференция состоялась при финансовой поддержки Министерства малого, среднего и венчурного бизнеса и Агентства малых и средних предприятий Южной Кореи.

Кроме того, благодаря корейской волне халлю, спрос на южнокорейскую продукцию значительно увеличился. Поэтому цель данной конференции состояла в том, чтобы создать платформу для онлайн и офлайн маркетинга, сотрудничая с государственными СМИ Вьетнама, а также определить потенциальные товары, которые могут появиться на вьетнамском рынке.

«Вьетнам — развивающийся рынок со среднегодовыми темпами роста около 7%. Жители Вьетнама больше всех в Юго-Восточной Азии интересуются корейской косметикой и следят за новыми тенденциями. В будущем мы намерены и дальше сотрудничать с Министерством малого, среднего и венчурного бизнеса и Агентством малых и средних предприятий, чтобы заложить основу для выхода продукции на вьетнамский рынок», — сообщили представители компании.

Корейская волна или халлю — понятие, относящееся к распространению современной культуры Южной Кореи по всему миру.