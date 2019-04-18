Медведев умолчал о своей вине за появление в РФ 19 млн бедных – экономист

Москва, , 11:34 — REGNUM Премьер-министр России Дмитрий Медведев «открыл» в России 19 млн бедных, но не стал говорить о том, что в этом виновато правительство. Об этом 18 апреля корреспонденту ИА REGNUM рассказал экономист Александр Бузгалин. Так он прокомментировал соответствующее высказывание главы российского правительства, сделанное им во время выступления в Госдуме РФ 17 апреля.

«То, что премьер-министр вдруг «открыл» в стране наличие 19 млн бедных, это можно считать «сенсацией», — сказал Бузгалин. — Порядка 20 млн человек живёт в стране на уровне, который признан прожиточным минимумом и который на самом деле является не уровнем бедности, а уровнем нищеты. Этих денег едва хватает на простейшие продукты питания и минимум одежды. На то, чтобы заплатить за нормальную квартиру, уже не хватает, не говоря уже о серьёзных лекарствах или новых предметах длительного пользования».

При этом экономист отметил, что Медведев не стал говорить о том, что именно правительство РФ несёт ответственность (наряду с остальными ветвями власти) за то, что на протяжении десятилетий сохраняется этот уровень бедности и реальные доходы не растут уже много лет.

«Если при этом премьер министр не говорит, что «это наша вина, и мы за это отвечаем, и мы не можем решить проблему!», то это, мягко говоря, означает некорректность руководителя правительства страны», — подчеркнул экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля, выступая в Государственной думе РФ с отчётом, премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в РФ живут около 19 млн бедных граждан.

«Это означает, что 19 миллионов человек живут так, как жить не должны. На преодоление бедности направлена вся наша работа», — заверил премьер-министр.