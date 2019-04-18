Застройка старого ростовского аэропорта: почему Вексельберг получил отказ

Ростов-на-Дону, , 10:53 — REGNUM Начало застройки территории старого аэропорта Ростова-на-Дону отложено на неопределённый срок. Причина заключается в том, что компания ООО «Аэро-Сити» (дочерняя компания ГК «Ренова» Виктора Вексельберга) при разработке проекта не предусмотрела достаточное число объектов социальной инфраструктуры. Поэтому территория воздушной гавани на проспекте Шолохова рассматривается как перспективная с точки зрения жилой застройки. Об этом журналистам сообщила и.о. городского директора департамента экономики Полина Коростиева.

Заместитель главы администрации Ростова-на-Дону Светлана Камбулова назвала причину отказа. Она заключается в том, что инвестор не внёс в проект достаточное количество объектов социальной инфраструктуры.

«Последняя информация, что они взяли эти замечания по социальным объектам на проработку. Устно было сказано, что устранят. Официально же никаких повторных заявок нет», — цитирует Камбулову портал donnews.ru.

Она отметила, что конкурс на реновацию территории старой воздушной гавани может быть объявлен в текущем году.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что информация о том, что «Аэро-Сити» не получит землю старого аэропорта без торгов, появилась осенью 2018 года. Соответствующее распоряжение за подписью первого заместителя донского губернатора Игоря Гуськова было опубликовано на сайте донского правительства в октябре. Речь шла о двух участках площадью 850 тыс. 733 кв. м и 2 млн 652 тыс. 401 кв. м. Но инвестиционный проект дочерней компании Вексельберга оказался «не такой масштабный».

Напомним, что о создании нового микрорайона стало известно несколько лет назад. Планировалось, что инвестором выступит девелоперская компания ГК «Ренова» «Кортрос». Об этом было заявлено в марте 2016 года.

В планах инвестора было строительство многоэтажных домов, социальных объектов, помещений под коммерческие проекты. Взлётно-посадочную полосу планировалось превратить в крупнейшую пешеходную зону в Европе.

Также стоит отметить, что региональные власти рассматривают создание на этой же территории правительственного квартала.

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