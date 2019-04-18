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Forbes назвал совокупное состояние богатейших предпринимателей России

Экономика

Состояние 200 богатейших российских бизнесменов составляет $496 млрд

Москва, 18 апреля 2019, 10:52 — REGNUM  Состояние 200 богатейших российских предпринимателей составляет $496 млрд, соответствующий данные опубликовал журнал Forbes.

Так, самым богатым бизнесменом в России стал совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон с состоянием в $24 млрд, на втором месте — глава Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин ($21,3 млрд). Замыкает тройку лидеров президент Лукойла Вагит Аликперов ($20,7 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Bloomberg Billionaires Index включило братьев из Вологды Игоря и Дмитрия Бухман в рейтинг самых богатых людей. Состояние каждого из братьев, основавших компанию по разработке компьютерных игр Playrix Holding Ltd, оценивается в $1,4 млрд.

Читайте подробнее: Bloomberg включил двух братьев из Вологды в список миллиардеров

А также: Forbes составил рейтинг построивших бизнес с нуля

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