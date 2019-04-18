В Уфе создадут информационную платформу для производства двигателей ПД-14

Уфа, , 10:51 — REGNUM Уфимское предприятие «ОДК-УМПО» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию) получило одобрение займа на сумму 500 млн рублей в российском Фонде развития промышленности (ФРП), сообщила пресс-служба фонда.

Средства будут направлены на создание единого информационного пространства для поддержки и планирования производства узлов новейшего гражданского авиационного двигателя ПД-14. В результате реализации проекта предприятие планирует внедрить систему, которая позволит контролировать производственные операции, создание деталей и сборочных единиц ПД-14 одновременно с переходом на ERP-систему (система управления ресурсами предприятия) нового поколения.

В ФРП отметили, что заём стал первым, одобренным по программе «Цифровизация промышленности». Проект будет реализован к концу 2021 года, результат планируется тиражировать на другие предприятия ОДК.

Добавим, двигатель ПД-14 разработан для среднемагистрального самолета МС-21−300. При его производстве будут применяться новейшие технологии и материалы, в том числе композитные. ПД-14 стал первым российским турбовентиляторным двигателем для гражданской авиации, созданным с 1980-х гг. В прошлом году на двигатель ПД-14 был выдан Сертификат типа Росавиации. Головным исполнителем по программе ПД-14 выступает АО «ОДК», головным разработчиком — пермское АО «ОДК-Авиадвигатель», головным изготовителем — АО «ОДК-Пермские моторы» (оба предприятия входят в ОДК).

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