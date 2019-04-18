В Японии прошла выставка южнокорейских товаров

Токио, , 10:48 — REGNUM Южнокорейские компании представили свою продукцию на выставке G-Fair Korea Trade Show Tokyo 2019, прошедшей в период с 9 по 10 апреля во время Международного форума в Токио. Об этом сообщает Yonhap News с ссылкой на свои источники.

G-Fair Korea Trade Show Tokyo — крупнейшая выставка товаров ста трех малых и средних предприятий Южной Кореи для японских потребителей.

Как сообщили представители администрации 18 апреля, во время двухдневной выставки южнокорейские компании, имеющие головные офисы в районе Каннам-гу города Сеула, заключили контракты на экспорт на общую сумму $6,57 млн .

Известно, что администрация города оказала компаниям финансовую поддержку, в том числе на оплату аренды помещения, транспортные расходы, переводчиков.

Кроме того, администрация города намерена поддержать около 20 средних и малых предприятий страны, которые в мае примут участие в Выставке красоты, которая пройдет в Шанхае, и Выставке товаров народного потребления, которая пройдет во Вьетнаме.