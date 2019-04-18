Комсомольск-на-Амуре – кричащая проблема Хабаровского края: депутат ГД РФ

Хабаровск, , 13:17 — REGNUM Депутат Государственной думы России от Хабаровского края Борис Гладких («Единая Россия») назвал Комсомольск-на-Амуре «кричащей проблемой» Хабаровского края и призвал власти региона обратить на город самое пристальное внимание, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Комсомольск-на-Амуре, его сегодняшнее состоянии очень сильно меня беспокоит, как депутата Госдумы РФ от Хабаровского края. Это, всё-таки, промышленный кластер. Но промышленный кластер, и точки роста, и отдельные предприятия, которые работают, это всё, конечно, хорошо. Но второй по величине в регионе город на 80% зависит от промышленности. И когда это понимаешь, понимаешь и то, что если одно — другое крупное предприятие начнёт испытывать трудности, а они есть, уже есть, эти трудности, то городу, его жителям придётся очень плохо. Несколько крупных предприятий, и судостроительный завод, и авиационный уже заявляли о немалых сокращениях. Сам город сегодня в плачевном состоянии. И ему как никогда нужна помощь и поддержка правительства края.

Самый кричащий на сегодняшний день момент — это бюджет города. Я внимательно слежу за ситуацией в городе, и могу сказать: совсем скоро мы там можем увидеть крайне серьёзные проблемы в коммунальном хозяйстве. И решать эти вопросы необходимо было, как говорится, «уже вчера». Хотелось бы, чтобы органы исполнительной власти субъекта это услышали и не подводили губернатора, не доводили бы до того, что в Комсомольске начнутся необратимые процессы. Вот это очень важно. Упустят блок коммунального хозяйства — через короткое время столкнуться с тем, что город начнёт переходить в аварийный режим существования. Я очень надеюсь, что правительство края примет срочные меры для поддержки Комсомольска, города, в котором должны быть реализованы цели и задачи, поставленные президентом нашей страны Владимиром Путиным», — сказал депутат.

Борис Гладких назвал Комсомольск-на-Амуре «без преувеличения самой кричащей на сегодняшний день проблемой» в Хабаровском крае.

«Люди поверили в то, что их город обретёт вторую жизнь после того, как президент лично поручил реализовать комплексный план развития города. Надежды людей нельзя обмануть», — подчеркнул депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, недовольство реализацией комплексного плана развития Комсомольска-на-Амуре высказал в феврале 2019 года и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Полпред заявил, что комплексный план развития города, утвержденный главой государства, реализуется крайне неэффективно. Критике Трутнева многострадальный комплексный план подвергается с 2016 года, тогда полпред отругал федеральные министерства, которые, по его мнению, тормозили процесс развития города и предложил федеральным чиновникам, устроившим себе сладкую жизнь, уйти добровольно.