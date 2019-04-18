Четверг, 18 Апреля 2019 года
10:39:22 МСК

Крым и Южная Осетия будут сотрудничать в сферах экономики и культуры

Экономика

Правительства двух республики подписали документы на Ялтинском международном экономическом форуме

Ялта, Крым, 18 апреля 2019, 10:37 — REGNUM  Соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах заключили власти Крыма и Южной Осетии в рамках работы Ялтинского международного экономического форума, открывшегося 18 апреля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Соглашение о сотрудничестве будет реализовываться с 2019 по 2022 годы», — уточнил во время церемонии глава РК Сергей Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля в Крыму начал работу пятый Ялтинский международный экономический форум. На организацию мероприятия Госсовет Крыма выделил в качестве субсидии 100 млн рублей фонду «ЯМЭФ». В этом году организаторы ожидают участие представителей Евросоюза, Сирии, Латинской Америки, Азии, Африки и Арабского мира.

Читайте ранее в этом сюжете: Иностранные инвесторы не афишируют своё присутствие в Крыму – глава РК

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ялтинский международный экономический форум
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить