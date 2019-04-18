Крым и Южная Осетия будут сотрудничать в сферах экономики и культуры

Ялта, Крым, , 10:37 — REGNUM Соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах заключили власти Крыма и Южной Осетии в рамках работы Ялтинского международного экономического форума, открывшегося 18 апреля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Соглашение о сотрудничестве будет реализовываться с 2019 по 2022 годы», — уточнил во время церемонии глава РК Сергей Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля в Крыму начал работу пятый Ялтинский международный экономический форум. На организацию мероприятия Госсовет Крыма выделил в качестве субсидии 100 млн рублей фонду «ЯМЭФ». В этом году организаторы ожидают участие представителей Евросоюза, Сирии, Латинской Америки, Азии, Африки и Арабского мира.

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