Ярославские перевозчики: Мы теряем доверие к власти

Ярославль, , 10:30 — REGNUM Ярославские перевозчики крайне встревожены планами мэрии города отказаться от использования маршрутных такси. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал глава ассоциации «Ярославский союз профессиональных перевозчиков» Александр Болтовнин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 17 апреля мэр города заявил, что с 2020 года в городе не будет перевозок по нерегулируемому тарифу (это и есть маршрутные такси). Свидетельства о праве работать на маршрутах будут расторгнуты с бизнесменами досрочно.

«Люди переживают, как будет складываться их бизнес. Много кредитов, много лизинга. Доверие к власти мы теряем. Институт развития стратегических инициатив мэрии проводил опрос, там точно написано, что 72% ярославцев удовлетворены качеством обслуживания пассажиров в нашем городе. Но если есть какие-то замечания, мы всегда открыты. Давайте выслушаем эти замечания, сядем, откорректируем», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Александр Болтовнин.

Александр Болтовнин опасается, что действия мэрии приведут к монополизации городских перевозок, а пострадать от этого могут пассажиры.

«Я всегда за баланс муниципального и коммерческого транспорта. Это очень важно. Нельзя все яйца складывать в одну корзину. Мы уже имели примеры, когда муниципальное предприятие в конце прошлого года осталось без денег, и у них не было денег на топливо, и город был парализован. Если это будет в целом по всем перевозчикам, то это будет беда для Ярославля», — считает Александр Болтовнин.

Пока что перевозчики не понимают в полной мере планы городских властей. Если в городе весь транспорт будет работать только по регулируемому тарифу, то каков будет этот тариф? Будут ли маршруты выставляться на конкурс и какие? Каковы будут условия этих конкурсов, и не займут ли места ярославских бизнесменов подмосковные предприниматели, как это произошло в Переславле, где нынешний мэр уже осуществил транспортную реформу?

Глава союза перевозчиков надеется, что мэрия даст ответы на эти вопросы, а принятые решения будут учитывать интересы властей, пассажиров и предпринимательского сообщества.

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