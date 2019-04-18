«Фонду имущества Санкт-Петербурга» назначили нового директора

Санкт-Петербург, , 10:30 — REGNUM В Петербурге назначили нового генерального директора АО «Фонд имущества Санкт-Петербурга». До недавнего времени эта структура имела фактически эксклюзивное право на реализацию городского имущества, однако потеряла его из-за претензий регионального УФАС.

Как сообщили 18 апреля в пресс-службе Фонда, гендиректором назначен Станислав Гармаш, до этого занимавший должность заместителя генерального директора АО «Особая экономическая зона «Санкт-Петербург». Решение о назначении Гармаша принято на заседании Совета директоров Фонда 16 апреля 2019 года.

Отметим, что в тот же день стало известно о расторжении договора между Жилищным комитетом Санкт-Петербурга и Фондом имущества о продаже жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования. Функции по организации и проведению торгов по продаже жилых помещений коммерческого использования Санкт-Петербурга будут возложены на другую организацию.

Предыдущий гендиректор Фонда имущества Денис Мартюшев ушел в отставку по собственному желанию 1 марта 2019 года, проработав неполных три года.

Как пишет издание «Недвижимость и строительство Петербурга», «в ближайшее время КИО (комитет имущественных отношений, — прим. ред.) по предписанию УФАС расторгнет договоры, на основании которых последние 25 лет Фонд продавал госактивы».

«Торгами и целевой приватизацией будет заведовать ГКУ «Имущество Петербурга», подведомственное КИО <…> Фонд, скорее всего, задействуют для реализации крупных девелоперских проектов», — отмечает источник.