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В Махачкале открылся организованный Общественной палатой форум «Сообщество»

Экономика

Тема форума — «Экономика труда. Рабочие места. Занятость»

Махачкала, 18 апреля 2019, 10:29 — REGNUM  В Махачкале начал работу первый в 2019 году форум «Сообщество», организованный Общественной палатой РФ, сообщает 18 апреля корреспондент ИА REGNUM.

Тема форума — «Экономика труда. Рабочие места. Занятость». Так, в течение двух дней — 18 и 19 апреля — в Доме Дружбы участники мероприятия будут делиться идеями на многочисленных дискуссионных площадках, а в выработке предложений по развитию экономики труда примут участие ведущие российские политические и общественные деятели, ученые, эксперты.

Напомним, президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 20 февраля 2019 года заявил о необходимости добиться устойчивого повышения оплаты труда. По словам главы государства, только так можно победить бедность, обеспечить стабильное, ощутимое повышение доходов граждан, это ключ к успеху.

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Рынок труда
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