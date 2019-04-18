Воронеж, , 10:26 — REGNUM

Около 40 небольших предприятий агросектора Воронежской области готовы заниматься органическим земледелием. Об этом 17 апреля сообщил журналистам губернатор Александр Гусев, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Органическое земледелие находится в сфере интересов, скорее, средних компаний и мелких компаний. И мы ставку на них делаем. Сегодня у нас порядка 40 небольших предприятий заявили о готовности сертифицировать свои земли и переводить в разряд земель, пригодных для органического земледелия», — сказал глава региона.

Он также отметил, что Воронежская область располагает ресурсами для органического земледелия, прежде всего — землей, которую можно в короткий срок перевести в разряд пригодной для органического земледелия.

«В Воронежской области может быть уникальная ситуация. У нас много мелких хозяйств, мы не все отдали в холдинги. Мелкие хозяйства всегда вносили мало удобрений, и потому земля способна в короткий срок стать пригодной для органического земледелия», — отметил Гусев.

Власти региона готовы взять расходы по сертификации земли на себя, причем уже с 2020 года планируется приступить к фазе перевода земель в пригодные для органического земледелия.

Отметим, впервые глава Воронежской области заявил о поддержке развития органического земледелия в регионе осенью 2018 года, тогда было дано поручение разработать программу по поддержке органической продукции. В декабре прошлого года Воронежская область была включена на предварительный список пилотных проектов по развитию органического производства.

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