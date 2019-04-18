На Урале заявили о пробеле в законодательстве об обращении с ТКО

Екатеринбург, , 10:39 — REGNUM Региональные операторы по сбору мусора отказываются вывозить строительный мусор, а также ещё ряд отходов, которые не являются ТКО, из-за чего мусорные площадки переполняются. Об этом заявил глава гордумы Кировоградского городского округа Владимир Багин на заседании совета представительных органов муниципалитетов Свердловской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Багин подчеркнул, что у мусорных контейнеров начинает накапливаться строительный мусор после ремонта, а также «шины, бампера, резина, кустарники».

«Регоператоры не убирают это с площадок. Приходится убирать нам в аварийном режиме», — признал глава гордумы.

Спикеру ответил министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. По его словам, с региональными операторами области достигнуты договорённости, и строительный мусор после обычного ремонта компании всё же будут вывозить. А в законодательстве действительно пока стоит пробел, который нужно будет закрыть сначала на федеральном уровне, а потом уже на региональном, подчеркнула глава свердловского заксобрания Людмила Бабушкина.

Ответы не вполне устроили Багина.

«Я констатирую факт. Сейчас мы убираем этот мусор сами, и это затребует определённые средства», — сказал кировоградский спикер.

Реформа должна идти «через сознание», и с операторами нужно «говорить, говорить и говорить», — подытожил министр.

Напомним, в Свердловской области реформа по обращению с ТКО стартовала 1 января 2019 года. Изменения не произошли без проблем, так, некоторые граждане получили завышенные счета за вывоз отходов. В ситуацию вмешался губернатор Евгений Куйвашев, который потребовал решить эту проблему.

Представители региональных операторов со своей стороны заявили, что причиной этого стали неправильные базы данных. Они пообещали пересчитать гражданам плату.

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