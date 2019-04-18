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Чистая прибыль Промышленно-металлургического холдинга сократилась на 83%

Экономика

За 2018 год предприятия холдинга заработали 1,3 млрд рублей

Чистая прибыль Промышленно-металлургического холдинга сократилась на 83%
Иллюстрация: Metholding.ru
Разливка чугуна в мульды

Москва, 18 апреля 2019, 10:22 — REGNUM  Объём чистой прибыли Промышленно-металлургического холдинга (ПМХ) в 2018 году составил 1,3 млрд рублей по МСФО, что на 83% меньше показателя предыдущего года. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Чистая прибыль ПМХ по итогам 2018 года снизилась на 83% до уровня 1,3 млрд рублей из-за роста финансовых расходов (+117%), обусловленного убытками от курсовых разниц на общую сумму 7,3 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Крупные финансовые расходы компании в прошлом году связаны с обслуживанием валютных кредитов, значительная часть которых приходится на еврооблигационный займ, номинированный в долларах США.

Вместе с тем холдинг выполнил тактические задачи, связанные со снижением объёма краткосрочного долга — до 4,5 млрд рублей, что почти на 60% меньше уровня прошлого года (10,8 млрд рублей на 31.12.2017).

Промышленно-металлургический холдинг — российская горно-металлургическая компания, в которую входят предприятия по добыче и переработке коксующегося угля и железной руды, производству кокса, чугуна, литейных изделий, продукции порошковой металлургии. ПМХ является крупнейшим в мире экспортером товарного чугуна и ведущим поставщиком товарного кокса в СНГ.

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Металлургия и металлообработка
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